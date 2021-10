Patrick Bruel, Amir, Anne Sila... Laurie Cholewa s'entoure des plus grand pour "Leurs voix pour l'espoir"

Toutes les générations d'artistes se sont mélangées le 11 octobre 2021 à l'Olympia pour une noble cause. Gaétan Roussel, Zaz, Julie Zenatti, Amir, Anne Sila, candidate de The Voice, Gauvain Sers, Bénabar, Patrick Bruel, Claudio Capéo et bien d'autres ont interprété leurs plus grands tubes dans cette salle de spectacle mythique, à l'occasion de la 10e édition du concert caritatif Leurs voix pour l'espoir. Chaque année, la fondation A.R.CA.D (Aide et recherche en Cancérologie Digestive) organise une soirée musicale spéciale avec Laurie Cholewa.

La journaliste, qui a animé la cérémonie en présence de Caroline Ithurbide, Cécile de Ménibus et Guillaume Pley, a été touchée personnellement par le cancer du pancréas, puisque son père en est mort à l'âge de 55 ans. "Si des médecins, des malades et des proches prendront la parole, nous souhaitons que ce moment reste joyeux et plein d'espoir. Il est conçu comme une jolie parenthèse enchantée", a-t-elle déclaré à nos confrères de CNews.

Sur scène, la maman de Rose et Niels (3 ans et 1 an) a reçu une kyrielle d'artistes, bien sûr, mais aussi des médecins et membres de la fondation A.R.CA.D afin de sensibiliser le public à ce type de maladie, dont on entend peu parler. Pourtant, près de 12 000 cas de cancer du pancréas sont détectés chaque année en France. "Il faut un meilleur système de dépistage car c'est un cancer dont on se rend souvent compte trop tard, ce n'est pas un organe qu'on peut surveiller facilement (...) La recherche se fait sur des années donc il ne faut rien lâcher et il faut beaucoup d'argent pour que les choses ne s'arrêtent pas", a-t-elle assuré, confiante, dans les pages de Télé 7 Jours.