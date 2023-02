Patrick Bruel : Son fils Léon se montre avec Jade Hallyday, photos d'une grosse soirée à Los Angeles !

Léon et Oscar Bruel à Los Angeles, leur père très présent

Comme Joy et Jade Hallyday, Léon et Oscar Bruel vivent à Los Angeles, avec leur mère. La romancière et le chanteur les tiennent à l'abri de toute médiatisation, en faisant de leur mieux pour les préserver de leur notoriété. "On fait de son mieux, a ainsi déclaré l'interprète de Qui a le droit? dans 50' Inside. En ce qui me concerne, je n'ai pas forcément de schéma à reproduire, donc j'ai avancé dans le bleu, dans le bleu des yeux de mon premier enfant... et de mon deuxième enfant d'ailleurs. En tout cas, j'ai la sensation qu'on réussit quelque chose avec leur maman, qu'on a réussi quelque chose de très fort."

Et s'ils habitent loin de lui, Patrick Bruel met un point d'honneur à les voir le plus possible. Malgré un éloignement parfois difficile mais nécessaire : depuis fin 2015 et les attentats de Paris, Amanda Sthers a déménagé aux Etats-Unis avec ses fils traumatisés, le chanteur à multiplier les allers-retours. "Je ne les ai pas élevés à distance !", avait-il fait savoir à Gala.