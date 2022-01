Patrick Chesnais infidèle à Josiane : "J'ai même fait des enfants à d'autres"

Patrick Chesnais et Josiane Stoléru sont en couple depuis plus de quarante ans. Et pour entretenir la flamme, le grand acteur de 74 ans a un secret... un peu particulier qui ne peut pas convenir à tous. Une situation qu'il n'a jamais cachée.

C'est en 1977 que les regards de Patrick Chesnais et Josiane Stoléru se sont croisés pour la première fois. A l'époque, il avait 30 ans et avait déjà une belle carrière à son actif, notamment au théâtre, son grand amour. C'est grâce à cette passion qu'il a aussi rencontré un autre grand amour : sa femme, avec qui a il s'est marié en 2016 et qui avait 28 ans lors de leur rencontre. Tous deux se sont donnés la réplique dans la pièce Risibles amours, de Milan Kundera et ont fini par fortement se rapprocher.

De leurs amours est née Emilie en 1984 et comme ses parents, elle est devenue actrice (Le coeur des hommes 1,2 et 3 ou La Brindille). Bien qu'il aime Josiane Stoléru, Patrick Chesnais ne peut s'empêcher de poser le regard sur d'autres femmes. Et il a suivi la philosophie d'Oscar Wilde qui a écrit : "Le meilleur moyen e résister à la tentation, c'est d'y céder". Il a en effet eu plusieurs liaisons, tout en restant avec la femme qui partageait son quotidien. "Je suis avec la même femme depuis toutes ces années parce que j'ai des maîtresses toute le temps. (...) Je suis parti, revenu, je suis allé habiter ailleurs, j'ai même fait des enfants à d'autres. Ce qui se meurt dans un couple au bout de plusieurs années, il ne faut pas le nier, c'est le désir physique. Surtout quand on vit ensemble, vider les poubelles au bout d'un moment, ça tue tout !", expliquait-il à Questions de femmes en 2009 !

Patrick Chesnais a en effet eu un enfant avec la comédienne Coralie Seyrig, prénommé Ferdinand (né en 1986). Mais 20 ans plus tard, il a dû faire face à sa mort, à la suite d'un accident de la route. Un événement douloureux qu'il a évoqué dans le livre Il est où Ferdinand, journal d'un père orphelin. Il est devenu papa pour la troisième fois en 2013 d'un autre garçon appelé Victor, né de sa liaison avec Odile Roire.

Malgré toutes ces infidélités, Josiane Stoléru est restée à ses côtés. Et, à la maison, Patrick Chesnais est un véritable gentleman. "J'aide, je dresse la table, je débarrasse (...) j'ai mon domaine réservé : acheter les vins, faire les courses", avait-il confié à Paris Match. Il le sait la véritable femme de sa vie, c'est elle. C'est pour cette raison qu'il l'a épousée après trente-neuf ans de vie commune. "Il serait idiot de renoncer à une femme exceptionnelle", précisait-il à nos confrères. Et, avec sa franchise légendaire, il n'a pas caché qu'il avait toujours besoin "d'accumuler les aventures et les rencontres".