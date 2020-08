Patrick Cohen : Le drôle de surnom que lui donne Anne-Elisabeth Lemoine

Tout roule ces derniers mois pour Patrick Cohen. Le journaliste qui fêtera son 58e anniversaire le 7 septembre prochain a trouvé sa place sur Europe 1 et cartonne toujours autant – si ce n'est plus – dans C à Vous (France 5), au côté d'Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe. Nos confrères de M, le magazine du Monde l'ont rencontré et lui dressent le portrait dans leur numéro du 29 août 2020. L'occasion d'apprendre le drôle de surnom que l'animatrice donne à son camarade...

Déjà 6 ans de collaboration entre Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine. Lui est arrivé en août 2011 tandis qu'elle a rejoint l'équipe en 2014 comme chroniqueuse, avant de succéder à Anne-Sophie Lapix aux commandes du talk-show en 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tissé de forts liens d'amitié. À tel point qu'Anne-Elisabeth Lemoine donne un surnom plutôt amusant à Patrick Cohen. Comme on l'apprend dans M, le magazine du Monde, le journaliste est surnommé... "La Patoune". "Parce que c'est une bonne pâte", explique l'animatrice de 50 ans.

Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine, "comme un vieux couple"

Et si elle se permet un telle marque d'affection, c'est parce qu'avec son acolyte ils sont comme chien et chat, mais s'adorent par-dessus tout. "Comme dans les couples qui s'aiment vraiment, on peut s'engueuler comme du poisson pourri, sans qu'il y ait de conséquences", lance Anne-Elisabeth Lemoine.

Pour cette rentrée de septembre 2020, Patrick Cohen est sur tous les fronts. En plus de sa chronique dans C à Vous, le journaliste reprend la radio au quotidien. Il sera aux commandes du journal de 12h30 sur Europe 1. Fin juin, Patrick Cohen a demandé à la station d'arrêter ses émissions du week-end pour "partager du temps avec ses enfants" une fille de 13 ans et un garçon de 9 ans (il a aussi un fils de 30 ans). Constance Benqué, la vice-présidente d'Europe 1, s'est alors empressée de lui proposer une autre tranche horaire, celle de la mi-journée. "Je n'ai pas eu envie de le laisser partir, il est très précieux pour Europe 1", a-t-elle lancé.

La rencontre avec Patrick Cohen est à retrouver en intégralité dans M, le magazine du Monde, en kiosques samedi 29 août 2020.