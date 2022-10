Patrick Dewaere et Francis Huster "violés" quand ils étaient enfants : ce terrible secret, lien éternel des deux amis

Mort le 16 juillet 1982 après s'être tiré une balle de carabine dans la tête, Patrick Dewaere était au coeur du documentaire Patrick Dewaere, mon héros diffusé le 21 octobre 2022 sur France 5. Né en 1947 à Saint-Brieuc, Patrick avait été révélé au grand public en 1974 à 27 ans dans le film Les Valseuses au côté de Gérard Depardieu. Tourmenté dès le plus jeune âge, l'homme avait subi des sévices sexuels alors qu'il n'était qu'un enfant. Un lourd secret qu'il avait confié à quelques proches dont l'acteur Gérard Depardieu, Bertrand Blier mais aussi Francis Huster. Nostalgique de son ami disparu, celui qui incarne Juste Leblanc dans le film Le diner de cons a confié avec beaucoup d'émotion dans le documentaire : "J'ai très bien connu Patrick quand on était à l'école. On s'était parlé, on était devenu copains et on s'était surtout rejoint parce qu'on a tous les deux été violés quand on était enfants. Il a porté sa souffrance toute sa vie.".

Papa d'Angèle Herry, née de son union avecMiou-Miou et deLola Dewaere, fruit de ses amours avec Elisabeth Malvina Chalier, Patrick Dewaere avait connu également un véritable traumatisme alors qu'il n'avait que 17 ans en apprenant que celui qu'il considérait comme son père n'était en réalité par son vrai père.

Dans sa vie sentimentale, l'homme a connu bien des désillusions notamment avec Elsa qui l'aurait quitté pour se mettre en couple avec son ami Coluche. Interviewée par Paris Match en 2010, sa fille Lola (née en 1979) avait expliqué : "Elsa m'a dit qu'à ce moment-là elle était partie "décrocher" en Guadeloupe sur l'invitation de Coluche. C'était la première fois qu'elle n'accompagnait pas mon père sur un tournage. L'après-midi de sa mort, mon père a parlé à ma mère au téléphone et lui a demandé de revenir, mais elle a refusé car, m'a-t-elle dit, elle se sentait encore trop fragile. [...] Je crois qu'après leur conversation téléphonique, mon père a reçu un autre coup de fil. Quelqu'un lui a balancé que Coluche et ma mère étaient ensemble. Je ne leur jette pas la pierre : à l'époque, tout le monde avait des aventures avec tout le monde. Mais, pendant cette période sans drogue, je pense que mon père l'a vécu comme la trahison suprême, Coluche étant son meilleur ami."

Bouleversé et le coeur brisé, Patrick Dewaere s'est finalement tiré une balle dans la bouche alors qu'il était dans son appartement parisien du 14ème arrondissement situé au niveau de l'Impasse du Moulin Vert.