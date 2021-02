Patrick Dils, emprisonné 15 ans à tort : quid de sa vie après la prison ?

Le lundi 22 février 2021, France 2 diffuse le téléfilm Je voulais juste rentrer chez moi. Une fiction tirée des faits de l'affaire du double meurtre de Montigny, où Patrick Dils a été condamné à la perpétuité. À l'époque, en 1989, âgé de 16 ans, cet adolescent filiforme était le premier mineur de France à écoper d'une si lourde peine.

Après sa condamnation, il a expliqué avoir confessé le crime sous la pression des enquêteurs, qui lui auraient soufflé le déroulement du double-meurtre. Patrick Dils est alors libéré après quinze années derrière les barreaux. "J'étais un enfant de 16 ans, complètement introverti, enfermé dans un cocon familial, très solitaire et avec un peu peur de tout. J'ai été propulsé du jour au lendemain dans le rouleau-compresseur qu'est la justice. Si deux majeurs sont capables d'avouer un crime aussi horrible, pourquoi un enfant ne le ferait pas à son tour ?", a déploré Patrick Dils au micro d'Europe 1, en avril 2017.

De plus, deux autres personnes étaient impliquées dans l'affaire : Henri Leclaire, un ex-manutentionnaire de la région et le tueur en série Francis Heaulme, définitivement condamné dans l'affaire en 2020. "Je savais que ce serait difficile, mais ça s'est transformé en véritable cauchemar. J'ai très vite senti que je n'étais plus là comme témoin mais comme accusé. J'estime que j'ai donné. On m'a volé quinze ans de ma vie", avait-il regretté à 20 Minutes en 2017.

Il a lutté pour ne pas "sombrer dans la folie"

15 ans, c'est très court et c'est très long à la fois. C'est une décennie et demi, c'est énorme dans la vie d'une personne. Mais je peux dire que je suis sans doute le seul détenu français qui sort grandi de cette tragédie. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours essayé, pour ne pas sombrer dans la folie, de construire une vie dans une bulle afin de ne pas penser au suicide, ne pas sombrer dans les médicaments, la drogue et autres...", a détaillé Patrick Dils auprès de Aujourd'hui âgé de 50 ans, Patrick Dils aura vécu quinze années de vie carcérale. À sa sortie en avril 2002, il a touché un million d'euros d'indemnités et a fondé une famille. "Pourquoi ? Parce que j'ai toujours essayé, pour ne pas sombrer dans la folie, de construire une vie dans une bulle afin de ne pas penser au suicide, ne pas sombrer dans les médicaments, la drogue et autres...", a détaillé Patrick Dils auprès de Télé Z , le 22 janvier 2021.