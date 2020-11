Patrick Montel quitte France Télévisions un an après la polémique : ses adieux programmés

Patrick Montel aura le droit de faire ses adieux aux téléspectateurs de France Télévisions. Selon nos confrères de L'Equipe, le commentateur sportif de 67 ans annoncera officiellement son départ dimanche 8 novembre dans Stade 2, sur France 3.

On ne peut pas dire que c'est une grosse surprise. Cela faisait plus d'un an que Patrick Montel était écarté de l'antenne à cause de ses propos polémiques prononcés en 2019. Mais, d'après L'Equipe il aurait obtenu de France Télévisions une séquence rétro retraçant sa carrière et quelques minutes de temps de parole pour faire ses adieux aux personnes qui le suivaient depuis pas moins de trente-cinq ans.

En avril 2019, Patrick Montel avait tenu des propos qui ont vite fait polémique. Il avait souhaité soutenir la marathonienne Clémence Calvin – alors suspectée d'avoir fui un contrôle anti-dopage au Maroc – lors d'un Facebook Live en assurant que le dopage était une norme pour de nombreux sportifs et qu'il était même une "partie inhérente du système". Indigné, Kevin Mayer, spécialiste du décathlon et médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Rio, qui avait rapidement écrit sur Twitter : "Ces propos sortant de la bouche d'un commentateur sportif 'spécialisé' dans l'athlétisme... Faire du dopage une généralité chez les athlètes de haut niveau... Autant j'arrivais à supporter @LaProlon malgré ses nombreux défauts, mais là, c'en est trop. Le dopage est un raccourci pour les flemmards qui n'ont aucune conscience (...) vous profitez de votre notoriété pour balancer des infos sur lesquelles vous n'avez aucune connaissance... Vous discréditez une grande partie des athlètes qui s'acharnent tous les jours pour s'exprimer et inspirer des millions de personnes ! J'arrête, je suis hors de moi." Il avait également essuyé les critiques d'autres grands noms du sport tels que Renaud Lavillenie ou Martin Fourcade.

Patrick Montel s'était donc excusé mais le mal était fait. Il avait été écarté du Marathon de Paris puis des Mondiaux d'athlétisme de Doha (Qatar).