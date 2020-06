Patrick Poivey, la voix française de Bruce Willis, est mort : Jean Dujardin ému

Mais le comédien était surtout la voix française attitrée de Bruce Willis : dès 1988 avec Meurtre à Hollywood, puis Piège de cristal, Pulp Fiction (1994), Une journée en enfer (1995), Armageddon (1998), Sixième Sens (1999), Sin City (2005), Split (2017), Brooklyn Affairs (2019)... Dans une interview accordée à MCE en 2013, Patrick Poivey avait confié que son film préféré de Bruce Willis était Le Bûcher des vanités de Brian de Palma, sorti en 1990.

Les personnages d'animation de Roublard dans Oliver et Compagnie, le Clochard dans La Belle et le Clochard et Marcel la coccinelle dans 10001 pattes ont également été doublés par Patrick Poivey. "Le dessin animé, c'est la plus belle expression, on s'attribue le personnage, avait-il expliqué à MCE. Donc on le crée, on le prend. Là, c'est le plaisir ultime." Sur le petit écran, le Français a également doublé de nombreuses séries : Kyle MacLachlan dans Twin Peaks, Sex and the City et Desperate Housewives, Don Johnson dans Deux flics à Miami, Gary Cole dans The Good Wife et Chicago Fire... Les adeptes du parc Disneyland Paris reconnaîtront aussi sa voix dans l'attraction Crush's Coaster.