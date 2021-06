Patrick Sébastien certain que sa mort est proche : "Ça peut me tomber dessus dans cinq minutes"

Patrick Sébastien n'a pas dit son dernier mot. Trois ans après avoir été écarté des antennes de France 2 et l'arrêt du Plus Grand Cabaret du monde, il fait son retour sur le devant de la scène. L'animateur croule même sous les projets. Il a notamment sorti son magazine baptisé Jeux vous aime, pour lequel il a lui-même conçu les grilles de mots croisés.

À cette occasion, Patrick Sébastien s'est entretenu avec nos confrères de 20 minutes. Mais au bout d'un moment, la discussion a pris une tournure inattendue. En effet, l'ancienne figure de France Télévisions a décidé d'évoquer, sans que l'on sache trop pourquoi, sa fin de vie. "Pour moi, la mort est imminente. Je suis extralucide. J'ai 67 piges, je fume deux paquets de cigarettes par jour. Jusqu'ici tout va bien. Mais je vois autour de moi... L'AVC... Ça peut me tomber dessus tout à l'heure, dans cinq minutes. Ma mère est morte à 73 ans. Il ne me reste pas beaucoup normalement", a-t-il estimé, sans filtre. Et d'assurer : "Cela ne me fait pas peur parce que je crois que tout est écrit."

Après quoi, Patrick Sébastien a cité les paroles de l'une de ses chansons qui figurera sur son prochain album. Et là encore, la mort est le sujet prédominant. "Maintenant je suis bien, je ne souffre plus, je n'ai plus mal aux dents, si j'avais su, je serais mort avant. Ce soir j'ai rendez-vous avec de vieux amis dans un petit bar, l'ambiance est libertaire, le portable interdit, non ce n'est pas l'enfer, c'est bien le paradis", a-t-il fredonné pour 20 minutes.

Mais si sa future disparition semble l'obséder, Patrick Sébastien mène toujours malgré tout une vie qui va à 100 à l'heure. "La vie ne m'intéresse qu'hyperactive. Je fais 100.000 km par an. J'ai plein de projets : un album, une série, les spectacles", a-t-il listé avant de conclure... sur la mort tout en s'allumant une cigarette : "Ça, c'est mon arme de mort, je le sais. Si je meurs de ça, je ne l'aurais pas volé. Cela me ferait chier de mourir en avalant de travers un verre d'eau." Ambiance...