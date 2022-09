Patrick Sébastien officialise sa rupture avec sa femme Nathalie : ils ne comptent pas divorcer !

Ils se sont aimés durant trente ans. Patrick Sébastien et Nathalie Boutot se sont même mariés dans le stade de rugby de Brive-la-Gaillarde en 1998 et ont adopté Lily en 2007. Mais aujourd'hui, le présentateur de 68 ans et celle que l'on surnomme Nana ne forment plus un couple. Une nouvelle officialisée dans les colonnes du magazine Gala (en kiosques le 22 septembre 2022).

C'est dans le cadre de la promotion de son livre Vivre et renaître chaque jour, à paraître aux éditions Xo le 29 septembre prochain, que Patrick Sébastien a accordé une interview à nos confrères. Un ouvrage dans lequel il évoque le cancer contre lequel il s'est battu dans le plus grand secret mais aussi, sa séparation avec Nathalie Boutot. "Depuis des années, on avait des vies différentes. Elle a eu envie d'avoir plus de liberté. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'habite plus ensemble", a confié celui qui a été évincé de France 2 en 2018.

Au moment de revenir sur son rapport au couple, Patrick Sébastien a expliqué qu'il n'avait jamais considéré que sa femme lui appartenait et qu'elle a toujours pu faire ce qu'elle voulait. "Je suis un vrai féministe. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit : 'Je vais t'apprendre un métier qui te permettra d'exister sans moi.'", s'est-il souvenu. Il a également révélé que lors de leur histoire d'amour, il a été voir ailleurs : "J'ai été infidèle, mais je lui ai dit dès le départ. Comme à toutes les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Aucune n'était obligée d'accepter, il n'y a donc pas de trahison, les choses étaient claires dès le départ."

Malgré leur rupture, Nathalie Boutot et Patrick Sébastien entretiennent toujours de bonnes relations. Au point que les anciens tourtereaux... vont rester mariés. "Avec Nana, on vit un modèle de séparation. On n'a pas envie de divorcer. Elle reste un soutien. On continue à travailler ensemble, elle s'occupe de ma maison de production. Je ne peux pas être artiste et gérant. C'est donc elle qui gère", a-t-il admis. Une situation qui leur convient à tous les deux. Ils ont toujours beaucoup de respect l'un pour l'autre et c'est son ex qui l'a emmené à l'hôpital quand il a dû se faire opérer de son cancer du rein. "Et si elle a un souci de santé, je serai là aussi. Je n'ai pas de leçon à donner. Elle fait sa vie, elle a ses histoires, d'amitié, d'amour, ça la regarde", a-t-il conclu. Une rupture parfaite en somme !