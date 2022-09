Patrick Sébastien : Sa fille Lily a bien grandi, rare photo de la brunette aux cheveux bouclés !

Le week-end dernier, Patrick Sébastien était bien occupé. En effet, l'animateur de 68 ans célébrait un jour important, entouré des personnes qui lui sont le plus chères au monde. Dimanche 11 septembre 2022, il a ainsi pris la pose avec sa femme Nathalie Boutot alias Nana et leur fille Lily, qui fête son 15e anniversaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adolescente a bien grandi !

Sur Twitter, Patrick Sébastien a pour habitude de partager quelques extraits de ses émissions, comme dernièrement où il a publié un moment du Plus grand cabaret du monde afin d'en faire la promotion avant sa diffusion sur C8, dans Les Années Sébastien. Mais dans la foulée, il a cassé le fil en publiant une photo plutôt intime. Dessus, l'imitateur et comédien prend la pose accompagné des deux femmes de sa vie, celles qui font battre son coeur : sa femme Nana et leur fille Lily. Lui prend la pose lunettes de soleil vissées sur le nez, en chemise bleue ouverte laissant apparaître son collier or avec pendentif guitare. De son côté, Nathalie Boutot apparaît, enlacée par son cher et tendre, en top nuisette, souriante. Enfin, la jeune Lily est assise devant ses parents sur une chaise. Elle porte un top en voile rose ainsi qu'une écharpe de reine de beauté avec l'inscription Miss Anniversaire. Les yeux rivés vers l'objectif, la brunette aux longs cheveux bouclés affiche un sourire timide.