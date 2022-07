Patrick Sébastien : Sa femme Nana s'éclate sans lui lors d'un anniversaire très VIP !

Il y avait du beau monde au VIP Room de Saint-Tropez lundi 11 juillet 2022. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour célébrer l'une des plus grandes reines de la nuit, Jacqueline Veyssière. Parmi elles, la journaliste Béatrice Schönberg et son mari, l'ancien député européen Jean-Louis Borloo, mais aussi Caroline Barclay, Jean Roch, Marie Sara et son compagnon Florian, Sylvie Siri, Krystina Martin Steen, Sébastien Pfeifer, Laurence Adjadj, Laurence Schmitt, Jacques Demri, Orlando ou encore Tony Gomez.

Mais s'il y en a une qui a fait sensation, c'est Nathalie Boutot, la femme de Patrick Sébastien qu'il surnomme affectueusement Nana. Vêtue d'une longue robe d'été fluide sans manche, elle a dévoilé son bronzage parfait tout en faisant preuve d'un grand naturel avec ses cheveux relâchés sur ses épaules. Une vraie beauté ! (Voir notre diaporama).

Déjà 28 ans que Patrick Sébastien et sa Nana filent le parfait amour. Rencontrés en 1992, ils se sont mariés en 1998 et ont adopté une petite fille originaire de Tahiti, Lily, en 2007. Très protecteur vis-à-vis de la pré-adolescente de 13 ans, l'ancien animateur de France 2 livrait de rares confidences à son sujet lors d'une interview pour Public, parue en juin 2021. Il faisait alors notamment part de ses difficultés de parent et ses craintes. "Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne parle pas la même langue que nos ados, eux qui ont grandi avec le téléphone, qui fument et qui boivent. Et la violence est inquiétante : chaque fois que je laisse ma fille sortir, elle risque sa vie", estimait-il.

Rappelons que Patrick Sébastien a eu trois premiers enfants dans le passé. Son aîné Sébastien (tragiquement décédé à l'âge de 19 ans à la suite d'un accident de moto), qu'il a accueilli à 17 ans avec sa première femme Martine. Puis, Olivier, né en 1980 de ses amours avec sa deuxième femme Sylvie. Et enfin, Benjamin, né en 1991 et fruit de ses amours avec sa troisième femme Fanfan, une ancienne coco-girl rencontrée en 1987.