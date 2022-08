Patron incognito (M6) : "Désagréable", "Irrespectueux"... Un employé lynché sur Twitter !

Lundi 1er août 2022, M6 diffusait un nouvel épisode de Patron incognito. Le principe est simple : le PDG d'une entreprise se grime afin d'intégrer l'équipe, le but étant de découvrir le fonctionnement de son affaire de l'intérieur. Evidemment, il ne doit pas être démasqué. En plein été, direction Soulac-sur-Mer, près de Bordeaux, dans l'un des points de vente de la Yogurt Factory, entreprise spécialisée dans les glaces au yaourt avec toppings à volonté et lancée par Emmanuel Tedesco et Ouriel Hodara. Le premier reste en coulisses tandis que le deuxième joue les apprentis face à Brian, manager de la boutique.

Pour l'occasion, Ouriel Hodara se glisse dans la peau de David. Il est guidé par Brian, 24 ans, qui travaille avec sa mère Véronique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'apprenti n'a pas le droit à l'erreur avec un formateur pareil ! En effet, le jeune brun se montre plutôt agressif et autoritaire avec le patron déguisé. "Pour l'activité qu'on fait ici, c'est du front de mer et c'est saisonnier. On a besoin de personnes, qui percutent, qui percutent, qui percutent. Il faut comprendre vite et il faut envoyer du bois. En principe, dès le premier jour, on voit si ça matche ou pas", a ainsi lâché Brian face caméra d'entrée de jeu. Le jeune homme n'a pas hésité à envoyer balader David, lui demandant de se "débrouiller" avec l'équipe de tournage assez violemment. Enfin, il n'a pas été très pédagogue ni même patient dans sa manière d'apprendre le métier à son apprenti.

Un comportement qui a parfois irrité Ouriel Hodara, qui a eu besoin de s'éclipser un moment après que Brian ait raconté qu'il lui arrive parfois de refuser de servir des clients impolis. Et le patron incognito n'est pas le seul à s'agacer. En effet, sur les réseaux sociaux, Brian a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs internautes se sont ainsi emparés de leur compte Twitter afin de commenter la situation. "Il est désagréable au possible", "En deux minutes il m'a fatigué", "Il parle hyper mal", peut-on ainsi lire, entre autres.