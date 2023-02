Paul Azzopardi (Affaire conclue) papa de trois grands garçons : des beaux gosses aux vies bien différentes

Alban, le deuxième fils apparaît lui aussi comme un amoureux de l'art, semblant régulièrement aider son papa antiquaire et spécialiste du 18ème siècle en boutique. Difficile d'en savoir plus au niveau de sa carrière professionnelle mais côté vie privée en revanche, on sait qu'Alban est un homme marié. C'est en mai 2022 qu'il a dit "oui" à sa belle Estelle, dans le Luberon, au coeur de la Provence. Evidemment, toute sa famille était présente, à commencer par son papa Paul qui a immortalisé ce grand événement. "Magnifique couple, tout en élégance et en sérénité qui a su organiser une fête qui restera dans nos coeurs, nous leur souhaitons plus de 50 ans de bonheur", a-t-il écrit en légende d'une photo du mariage.