Paul-Henri (L'amour est dans le pré 2020) célibataire sans regret : "C'est une expérience de fou"

Lors du speed-dating, Paul-Henri, papa d'un garçon de 13 ans (né d'un amour de jeunesse), espérait avec L'amour est dans le pré rencontrer une femme féminine et avec du tempérament, qui aimerait surprendre et être surprise. Il a finalement convié Aline, une éducatrice sportive de 36 ans venue tout droit de l'Yonne, et Maïté (31 ans), qui travaille dans le prêt-à-porter, chez lui. Cette dernière a eu de la chance car la production lui a permis de rencontrer l'agriculteur alors qu'elle avait écrit sa lettre trop tard.

Mais le séjour à la ferme ne s'est pas passé comme il l'aurait espéré. En effet, très vite, certaines réflexions de Maïté ont agacé Paul-Henri. Il a alors pris la décision de la faire partir et en a donc pris pour son grade. La discrète Aline espérait de ce fait que le coeur de l'agriculteur balancerait pour elle. Mais il n'éprouvait rien de plus qu'une simple amitié et lui a ainsi offert une grosse désillusion. La paire ne garde toutefois aucune amertume vis-à-vis de leur histoire. La prétendante est même revenue plus tard sur l'exploitation de Paul-Henri avec son fils pour profiter d'un bol d'air frais.

Lors du bilan ce lundi 7 décembre 2020, l'éleveur de vaches et de chevaux en Occitanie de 38 ans est donc revenu sur toute son aventure, révélant au passage ne toujours pas avoir trouvé chaussure à son pied avec une pointe de déception. L'émission aura tout de même changé beaucoup de choses dans sa vie. "Il ne faut pas s'emballer, prendre le temps de connaître la personne, c'est une expérience de fou de toute manière, et si je voulais le refaire, je referais pareil", déclare-t-il face à Karine Le Marchand qui voit en lui "un solitaire". Et d'ajouter en guise de conclusion : "On apprend beaucoup sur soi."