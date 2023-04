Paul-Loup Sulitzer "pas gêné" par les 35 ans d'écart avec sa célèbre et très jolie ex : confidences cash

Jordan De Luxe voulait parler amour avec son invité du jour dans Chez Jordan, sur C8. Et il y avait de quoi faire puisqu'il s'agissait de Paul-Loup Sulitzer. L'écrivain et homme d'affaires de 76 ans a en effet connu plusieurs idylles tout au long de sa vie, avant de finalement trouver son équilibre auprès de Supriya Rathoar. "Il y a beaucoup de personnes qui sont passées", a même estimé Jordan De Luxe, évoquant les trois mariages de Paul-Loup Sulitzer. En 1968, ce dernier épouse l'actrice Lyne Chardonnet, dont il divorce en 1970. Il s'unit plus tard avec Magali Colcanap, dont il divorce, après avoir eu une fille en 1974 : Olivia. Enfin en 1993, il se marie avec Delphine Jacobson. De cette union naîtront deux fils : James-Robert et Jacques-Edouard.

Sans forcément leur passer la bague au doigt, Paul-Loups Sulitzer a également partagé la vie de la styliste Alejandra Di Andia, avec qui il a eu une fille en 1985, Joy. Et de 2002 à 2007, il a été en couple avec Eva Kowalewska, une artiste peintre polonaise. Une personnalité sur laquelle s'est attardée Jordan De Luxe, et pour cause, cette dernière était bien connue du grand public au début des années 2000. "On la connait tous et toutes parce qu'elle a fait La Ferme Célébrités !", a rappelé le journaliste. C'était en 2004, lors de la toute première saison du célèbre programme de TF1. Celle-ci avait été remportée par Pascal Olmeta à l'époque.

Moi, je suis sincère

Mais un autre détail retenait l'attention lorsque Paul-Loup Sulitzer et Eva Kowalewska se fréquentaient : leur très grande différence d'âge. À l'époque, il avait une cinquantaine d'années tandis que la belle blonde entamait sa vingtaine. "Ça n'a pas d'importance", a tout de suite assuré le romancier. "Ça a été compliqué à vivre d'être avec quelqu'un qui était de 35 ans votre cadette ?", a tout de même demandé Jordan De Luxe. "Pas du tout", a assuré Paul-Loup Sulitzer, répondant à la fois de son point de vue tout comme celui d'Eva. "Moi je suis sincère, et ça ne l'a pas gênée".

C'est en tout cas désormais avec Supriya Rathoar qu'il file le parfait amour, "un personnage exceptionnel" comme il l'a souligné.