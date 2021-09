Paulette (L'amour est dans le pré) et Dan proches dans une vie antérieure ? Improbables révélations

Les téléspectateurs de M6 ont vécu un moment hors du commun lundi 27 septembre, lors des speed-dating de Paulette (62 ans), dans L'amour est dans le pré 2021 . L'ânière et gérante de buvette qui vient de Suisse a rencontré Dan, un homme qu'elle avait déjà vu auparavant... lors d'une méditation. Interrogée par Télé Loisirs, elle est revenue sur ce moment incroyable.

C'est une séquence qui restera dans les annales de L'amour est dans le pré. Paulette a notamment rencontré Dan, un cuisinier et pâtissier à la retraite âgé de 68 ans. Son courrier a été un coup de coeur et pour cause, l'agricultrice s'est rendue compte qu'elle l'avait vu en méditation il y a deux ans. "Lors de mes séances, je consigne tout dans des petits cahiers. Après avoir découvert la lettre de Dan lors de l'ouverture du courrier, je suis retournée fouiller dans mes carnets et j'ai retrouvé la date à laquelle je l'ai vu. C'était en juillet 2019", a-t-elle précisé.

Hors de question donc de passer à côté de cette chance. C'était la première fois que Paulette rencontrait une personne qu'elle avait vue en méditation. Malgré son appréhension, elle sentait qu'elle devait le rencontrer Elle attendait beaucoup de leur rencontre. Et elle n'a pas été déçue. L'alchimie était palpable entre les deux participants et, fait encore plus surprenant, le prétendant lui a avoué que lorsqu'il avait vu son portrait, "il avait eu le sentiment de l'avoir déjà vue, d'avoir eu quelqu'un à ses côtés à ce moment-là". "Ça ne s'invente pas, c'est simplement une évidence. Je crois aux âmes éternelles, qui passent de vie en vie. Je pense que nous avons tous des vies antérieures. Et je suis persuadée que j'ai déjà croisé Dan dans l'une de ces vies", a-t-elle poursuivi auprès de Télé Loisirs.

Si Paulette en était si certaine, c'est notamment parce que cela fait plus de vingt ans qu'elle pratique la méditation et la médiumnité. En outre, elle a depuis un don qui lui "permet de parler avec l'invisible, avec l'au-delà". Et elle travaille en soins énergétiques, une pratique qu'elle met au service de ses animaux.

Pour l'heure, on ne sait pas encore si c'est Dan qui l'a totalement conquise car, lors du début du séjour à la ferme, son rival Bruno (63 ans, retraité) s'est rapidement démarqué.