Pauline Ducruet : Princesse de la mode écologique, en masterclass à Monaco

ALTER CAMPAIGN 2021 I decided from now on to only present one collection a year and to follow my own calendar. This is the result of a long reflection on the frenetic rhythm of fashion for designers but also for the planet. Good things take time to make and to be appreciated. ce jour, j'ai pris la dcision de ne prsenter qu'une collection par an et de suivre mon propre calendrier. Ceci est le rsultat d'une longue rflexion sur le rythme effrn des saisons pour les designers mais aussi pour la plante. Les bonnes choses prennent du temps faire et ont besoin de plus de temps pour tre apprcies. Pauline x #Alter #Collection21 #slowdownfashion