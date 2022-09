Pauline Ferrand-Prévot en couple ? La championne répond enfin aux rumeurs...

Pauline Ferrand-Prévot est une femme pas comme les autres. À seulement 30 ans, la native de Reims a déjà tout gagné dans sa carrière et malgré ça, elle trouve encore l'envie d'être la meilleure et fin août, elle a encore ajouté deux titres mondiaux à son palmarès. Désormais 9 fois championne du monde, la coureuse cycliste fait partie des plus grandes athlètes de sa discipline et tout le monde espère la voir briller à Paris en 2024 pour les Jeux olympiques, qui pourraient être une consécration pour la belle blonde.

Si elle donne tout pour son sport, Pauline Ferrand-Prévot reste néanmoins une jeune femme de son temps qui maîtrise à la perfection les réseaux sociaux. Très active sur Instagram où elle aime partager des moments de vie, elle est suivie par plus de 490 000 abonnés à qui elle offre les coulisses de sa vie de tous les jours. Sur le plan affectif, la jeune femme a longtemps été en couple avec une autre légende du cyclisme, Julien Absalon. Les deux sportifs sont restés ensemble pendant 6 ans avant une rupture en 2021. Depuis, il semblerait que la championne soit très proche d'un autre cycliste bien connu, Mathis Azzaro. Le spécialiste de VTT cross-country partage beaucoup de moments avec elle et beaucoup se demandent si Pauline ne serait pas en couple avec le beau gosse de 22 ans.

Mathis Azzaro, "le petit frère" qu'elle n'a jamais eu

Visiblement agacée par les rumeurs, la cycliste a tenu à mettre les choses au clair sur Instagram en publiant une petite vidéo (qui est à retrouver dans le diaporama) de Mathis sur laquelle elle écrit le message suivant : "Donc non, je ne suis pas en couple avec Mat, car apparemment ça parle beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on s'entend super bien avec quelqu'un qu'on est en couple avec (je serais en couple avec beaucoup de monde sinon)", écrit Pauline Ferrand-Prévot. Les choses sont claires donc, la championne n'est pas en couple avec Mathis Azzaro et semble donc toujours être un coeur à prendre. "C'est juste le petit frère que je n'ai jamais eu", conclut-elle à propos du jeune cycliste dont elle est très proche.