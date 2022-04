Pauline (Mariés au premier regard) : Grosses galères avant le mariage, révélations sur des moments en off

Lundi 18 avril, les téléspectateurs de M6 ont découvert un nouvel épisode de Mariés au premier regard 2022. Et tout ne s'est pas passé comme prévu avant l'union de Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale), compatibles à 77%. Un sujet que la jeune femme a évoqué ce mercredi 20 avril, en story Instagram.

Le grand jour était enfin arrivé pour les deux candidats. Direction Gibraltar pour Pauline, Damien et leurs proches, dans l'espoir que le mariage se passe bien. Mais juste avant d'arriver sur les lieux de la cérémonie, Paula (la maman de la belle brune) a fait une crise de panique comme on a pu le voir dans le teaser de l'épisode de la semaine prochaine. Une montée de stress que sa fille a expliquée à sa communauté.

"Je voulais juste revenir sur l'épisode de lundi pour que vous compreniez un peu ce qu'il s'est passé. Quand mon entourage est allé prendre l'avion à Marseille, il y a eu du retard. Et quand ils sont arrivés en Espagne, les bagages n'avaient pas suivi. Ils n'avaient pas d'affaires, pas de toilettes pour le mariage, rien. Donc ça a engendré un stress supplémentaire. Le jour J, ils ont dû tous aller s'acheter des tenues pour le mariage", a-t-elle tout d'abord confié. Pauline a ensuite précisé, très émue, qu'elle n'avait vu sa maman que cinq minutes avant de rencontrer Damien.

"Avant qu'ils rentrent à la cérémonie, à ce moment-là elle fait une crise de panique parce qu'elle a eu beaucoup de stress, beaucoup de retard. Mais je voulais juste vous dire qu'elle a su gérer, elle a rebondi et franchement elle est géniale. J'ai des parents en or que j'aime très fort", a poursuivi Pauline. Enfin, elle a expliqué pour quelle raison sa coiffure n'avait pas tenu. Ainsi, les internautes ont découvert qu'elle a été coiffée à 8 heures du matin et que le mariage n'a eu lieu qu'à 17h. "Il n'y avait pas de clim dans la voiture et il y a eu plein de galères", a-t-elle conclu.

Espérons pour Pauline que sa rencontre avec Damien s'est bien mieux passée. Elle ne garde en tout cas que les bons souvenirs.