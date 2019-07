Pékin Express 2019 : "Gardes du corps, gens armés"... la sécurité a été renforcée

Jeudi 18 juillet, M6 dévoile le premier épisode de Pékin Express, la route des 50 volcans. Pour cette nouvelle édition, les candidats ont traversé trois pays, le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Des régions sublimes, mais connues pour leur fort taux de criminalité lié au trafic de drogues et à la présence de groupes armés. La production de l'émission a donc pris soin de renforcer la sécurité sur le tournage. Stéphane Rotenberg nous en a dit plus lors de la conférence de presse.

"C'est vrai qu'il faut toujours faire attention en Amérique latine. On avait un peu renforcé la sécurité au Guatemala et en Colombie, un peu moins au Costa Rica, car il y en avait moins besoin", nous a confirmé le présentateur star de M6. Il y avait donc "plus de gardes du corps sur les épreuves d'immunité" et les séquences concernant les classements et "un peu plus de gens armés".

Ce n'est pas la première fois que de telles mesures sont mises en place. Cela a déjà été le cas au Brésil (saison 3 diffusée en 2008) et au Mexique (saison 9, diffusée en 2013), précise Stéphane Rotenberg. Il ajoute : "Il y a certaines zones où les candidats ne pouvaient pas aller pour rechercher un toit. On avait déjà fait ça en Afrique. On leur disait de ne pas se rendre dans tel quartier ou dans telle ville."

Pékin Express 2019 oppose huit binômes. Patrice et Benjamin (père et fils), Fabienne et Jade (mère et fille), Laëtitia et Aurélie (deux soeurs complètement différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (les inconnus) et Kleofina et Julia (respectivement ex-Miss Provence et Miss Côte d'Azur 2017). Et grande nouveauté, l'épreuve du Téléphone express permettra, avant chaque course, à un binôme de partir avec un téléphone muni d'un traducteur et d'un GPS. Un véritable avantage ceux qui ne parlent pas espagnol. Ils ont aussi la possibilité d'appeler un proche.

