Pékin Express 2020 : Un chauffeur sabote la finale d'un binôme !

Mardi 7 avril 2020, M6 a diffusé la finale de Pékin Express 2020, remportée par Julie et Denis. Si les amoureux corses ont gagné l'émission et la cagnotte maximale de 100 000 euros, ils ont bien failli tout perdre à cause d'un de leurs chauffeurs. Explications...

Alors qu'une des personnes qui les a pris en auto-stop s'est fait contrôler par la police, ce qui leur a fait perdre beaucoup de temps, une autre à tout fait pour tenter de leur faire perdre la finale. Après trois courses intermédiaires, qu'ils ont toutes remportées, Julie et Denis ont dû affronter Pauline et Aurélie lors d'un sprint final endiablé. Et là, leur chance a totalement basculé.

Après avoir vu les soeurs lilloises partir en premier, Julie et Denis ont réussi à trouver un chauffeur. "No money, no money", a plusieurs fois expliqué la jeune femme avant de monter dans le véhicule. Elle a même mimé, afin d'être certaine d'être comprise, qu'elle n'avait pas d'argent. Une fois arrivés à la bonne adresse et après avoir répondu à une question, les Corses allaient reprendre la route lorsque leur chauffeur a décidé de les suivre et d'expliquer à toutes les personnes qu'ils arrêtaient pour faire de l'auto-stop qu'ils lui devaient de l'argent.

Et ils avaient beau s'éloigner, l'homme en question les a suivis pour continuer de saboter leur course. C'est du jamais vu et c'est la pire chose qui puisse arriver dans une finale de Pékin Express.

Heureusement, après que le ton est monté plusieurs fois, Julie et Denis ont réussi à le semer et à reprendre la course. La suite, on la connaît, ils sont arrivés en premier et ont gagné l'émission et les 100 000 euros. Un exploit.