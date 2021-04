Pékin Express 2021 : Christophe encore grand-père, belle annonce en photo

Malgré la crise sanitaire, Christophe a le sourire. Le 2 avril 2021, le candidat de Pékin Express 2021 a appris une excellente nouvelle. Celle de la naissance d'un nouveau bébé dans sa famille. L'homme de 60 ans est l'heureux père de trois filles : Claire (28 ans) avec laquelle il a participé au programme de M6, Marion et Alicia. Et c'est cette dernière qui lui a fait part d'un heureux événement il y a quelques jours.

Alicia est devenue maman pour la première fois d'un petit garçon. Un nouveau né que Christophe a en quelque sorte présenté sur Instagram lundi 5 avril. Le candidat a dévoilé une photo sur laquelle on peut découvrir les pieds du bébé. Sur l'une de ses chevilles se trouve son bracelet de naissance, l'occasion d'apprendre qu'il s'appelle Marcel et qu'il est né le 2 avril à 2h58. "Et de 2 ! Après la naissance d'Anatole pendant le tournage, son cousin Marcel est arrivé le 2 avril ! #crisedebonheur #grandpereauxanges #Bonpap #familylove #familyfirst", peut-on lire en légende.

De son côté, sa fille Alicia a également annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. "Plus beau DIY de toute ma vie, et en plus, il est réussi. Heureuse de vous présenter les pieds de Marcel, né le 02/04 ! (on a échappé au 1er avril de justesse !) Merci pour tous vos messages ! On se retrouve vite, mais pour le moment je suis sur le tuto 'comment être maman'. Bizarrement, c'est pas la même histoire que mon tuto 'comment faire de la lessive maison", a écrit l'illustratrice.