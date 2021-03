Christophe (Pékin Express 2021) grand-père pour la 1re fois : larmes et annonce en pleine course

Grande nouvelle pour Christophe (60 ans) et Claire (28 ans). Lors de la dernière étape en Grèce, diffusée le 30 mars sur M6, les deux candidats de Pékin Express 2021 ont appris qu'un nouveau bébé venait d'arriver dans leur vie.

On l'ignorait, mais Claire a deux soeurs : Marion et Alicia. Et, alors que son papa Christophe et elle étaient en plein tournage en Grèce, l'une des jeunes femmes a donné naissance à son bébé. Un petit garçon prénommé Anatole. C'est Stéphane Rotenberg qui a annoncé la bonne nouvelle au binôme, juste avant la deuxième course marquée par le Quizz Express. "Vous ne savez pas trop ce qu'il se passe en France. Christophe, il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes grand-père pour la première fois. Cette nuit, le petit Anatole est né. 4 kilos, un bon bébé. 53 centimètres, il est en pleine forme", a déclaré le présentateur de 53 ans.

A l'instar de Claire, il a eu bien du mal à retenir ses larmes. "On savait que ça allait arriver. C'est très émouvant. C'est la vie qui continue, qui reprend et qui recommence. C'est vraiment super. On est obligés de gagner maintenant", a déclaré Christophe. Et sa fille Claire de poursuivre : "On est obligés de gagner aujourd'hui. Ca sort un peu de la course, mais ça nous donne beaucoup d'énergie positive. Je suis marraine pour la première fois. C'est une super nouvelle."

Avant de prendre le départ de la nouvelle course, Christophe n'a pas caché que sa fille et lui étaient tellement dans la compétition qu'ils ont "oublié que le petit allait naître". Il a pourtant bel et bien pointé le bout de son nez. Reste à savoir si cela a porté bonheur au binôme.