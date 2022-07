Pékin Express : Une candidate en état de choc et blessée après une lourde chute, de nouveaux détails dévoilés

L'épisode de Pékin Express 2022 du 27 juillet a été marqué par plusieurs événements. Valérie Trierweiler par exemple a insulté Inès Reg et sa soeur Anaïs, après qu'elle les ont pénalisées avec le drapeau rouge. Et lors d'une épreuve, sa binôme Karine s'est offert une grosse frayeur.

Après la première course, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard - qui ont une fois de plus été critiqués -, Inès Reg et Anais ainsi que Valérie Trierweiler et sa meilleure amie se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Et c'est un jeu culte que Stéphane Rotenberg leur a proposé, à savoir celui des éléphants gloutons. Les candidats devaient transporter à tour de rôle un maximum de fruits dans un panier et les déposer dans leur corbeille. Mais des obstacles se dressaient sur leur passage, dont une passerelle autour de laquelle se trouvaient six éléphants qui tentaient de récupérer les fruits.

Si son premier passage s'est bien passé, le second a été compliqué pour Karine. La candidate a été poussée violemment dans le dos par la trompe de l'un des éléphants et est donc tombée. Voyant qu'elle ne se relevait pas, Valérie Trierweiler a couru vers elle. "Elle était en état de choc, à trembler de tout son corps", a expliqué l'ancienne Première Dame de France. Son amie a ensuite confié qu'elle était "sonnée, par terre". Elle a finalement réussi à se relever quelques secondes pour quitter l'endroit où se trouvait les éléphants. Les médecins sont ensuite rapidement arrivés pour l'ausculter.

Résultat des courses : Karine s'est retrouvée avec une attelle au poignet. Elle a heureusement pu continuer la compétition, son état n'étant pas jugé préoccupant. "Avec l'attelle je pense que ça va aller, mais c'est un peu sensible quand même. Je ne peux pas du tout me servir de mon bras gauche", a-t-elle précisé.

Malgré tout, Valérie Trierweiler et elle ont réussi à se qualifier pour la demi-finale. On ne sait pas encore si elles sont allées jusqu'à la fin de l'aventure. Ce qui est certain, c'est que Karine a gardé un souvenir de l'épreuve des éléphants durant plusieurs mois. "Une épreuve avec les éléphants qui se finit par un poignet cassé et 3 mois de plâtre", a-t-elle écrit sur Instagram.