Peter Janicot : Mort à 30 ans sous les yeux de sa femme enceinte

Sur Facebook, la compagne de Peter Janicot a tenu à lui rendre hommage. "Je porte en moi mon Amour 'le cadeau de toute une vie', comme tu me disais. Et je sais que tu es là, avec moi et bébé chat comme tu disais. Et je sais que tu seras toujours là près de nous. Je sais que jamais tu ne me laisseras tomber, que tu avanceras avec moi. (...) Je te promets de t'aimer chaque jour de ma vie, comme on se l'est promis, je te promets aussi que notre bébé ne manquera de rien, qu'il grandira avec une pièce du puzzle en moins, mais qui n'est pas perdue. Cette pièce du puzzle, elle sera là et se sera la plus magique de toutes, je t'en fais la promesse", a joliment écrit Maëva.