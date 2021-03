Pharrell Williams bouleversé : son jeune cousin a été tué par la police

Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd, Elijah McClain... Au printemps dernier, Pharrell Williams a exprimé son désir de justice pour ces victimes de meurtres de policiers et de racisme. Il en a fait autant pour son cousin de 25 ans. Le jeune homme est mort le week-end dernier, tué par un agent des forces de l'ordre.

Pharrell Williams a annoncé la terrible nouvelle ce lundi 29 mars 2021, sur Instagram. Le super-producteur de 47 ans y a publié une photo du défunt, Donovon Lynch, et précisé en légende qu'il comptait parmi les victimes d'une série de fusillades survenues le week-end dernier à Virginia Beach, dans l'État de Virginie.

"Mon cousin Donovon s'est fait tuer pendant les fusillades. Il était une lumière vive et quelqu'un qui a toujours soutenu les autres. Le besoin de transparence, d'honnêteté et de justice que ma famille et les familles des autres victimes est urgent. Virginia Beach est l'epitome de l'espoir et de la tenacité, et notre communauté se relèvera et sera encore plus forte", écrit @pharrell en légende de sa publication. En commentaire, ses amis stars Jermaine Dupri, Swizz Beatz, Queen Latifah ou encore Kenya Barris lui ont apporté leur soutien.