Philippe Boutron grièvement blessé sur le Dakar : enfin une bonne nouvelle pour la famille

C'est l'un des drames de ce début d'année dans le monde du sport. Alors que le Rallye Dakar n'avait pas encore débuté, Philippe Boutron a été victime d'un terrible et très suspect accident alors qu'il était au volant d'un véhicule d'assistance. Accompagné de cinq autres personnes heureusement toutes saines et sauves, l'homme d'affaires de 61 ans a été principalement atteint au niveau des jambes. Très gravement blessé, il a été rapatrié de Djeddah en Arabie Saoudite où il se trouvait jusqu'à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine). Arrivé dans un état grave, celui qui est actuellement président du club de football de l'US Orléans a été placé dans un coma artificiel afin de lui éviter de trop souffrir.

Invité jeudi matin sur RMC, le fils de Philippe Boutron a rappelé que son père est "grièvement blessé", mais il a également informé qu'il est "sorti du coma". Une bonne nouvelle quand on sait que le pilote qui participait à son neuvième Rallye Dakar a des chances d'être amputés de ses deux jambes. Loin d'être défaitiste, Benoit, son fils, est au chevet de son père depuis lundi. "La chance qu'on a, avec mes proches, c'est qu'on peut aller lui rendre visite quotidiennement, il est grièvement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans une dizaine de jours. On a pu le voir, on peut échanger, pour l'instant ça reste limité", raconte-t-il.

Il faut du temps pour récupérer mais les choses avancent petit à petit

S'il indique qu""il faut du temps pour récupérer mais les choses avancent petit à petit", Benoit Boutron espère dans le même temps que justice sera faite dans cette affaire. Pour rappel, une enquête va être ouverte pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" par le parquet national antiterroriste. "La crainte qu'on a, c'est que les choses n'avancent pas assez vite et on veut vraiment qu'il y ait des responsables qui soient désignés", espère-t-il désormais.