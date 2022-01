Dakar 2022 : Philippe Boutron dans un état critique, enquête ouverte pour tentative d'assassinats

Nouveau rebondissement dans la terrible affaire qui a touché l'homme d'affaires Philippe Boutron alors qu'il s'apprêtait à prendre le départ de son neuvième Rallye Dakar. Jeudi dernier, alors qu'il était au volant d'un véhicule d'assistance, l'homme de 61 ans a été victime de l'explosion de son véhicule sans raison apparente. Grièvement blessé lors de cet accident, le pilote a été rapatrié en France dans la nuit de dimanche à lundi. Ses proches sont d'ailleurs très pessimistes et s'inquiètent de l'éventualité d'une double amputation au niveau des jambes.

Se déroulant en Arabie Saoudite cette année, le Rallye Dakar a démarré le 1er janvier sans Philippe Boutron. Suite à ce grave incident, le parquet national antiterroriste a annoncé mardi en fin de journée qu'une enquête allait être ouverte pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Celui qui est également président du club de football de l'US Orléans n'était pas seul au moment des faits puisque 5 personnes l'accompagnaient dans le véhicule. Heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé, mais pour Thierry Richard, qui se trouvait à bord du véhicule, l'explosion ne fait guère de doute, il s'agit d'un "attentat".

Interrogé par l'AFP, ce dernier raconte la scène : "On a vu l'impact sous le véhicule. On n'est pas bêtes, on sait ce que c'est aussi une déflagration. On a pris un souffle dans la voiture", assure-t-il, avant de conclure "On nous a fait exploser". Si les autorités saoudiennes avaient rapidement écarté la piste criminelle, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rapidement appelé ses ressortissants à la "vigilance maximale".

Également présent au moment de l'accident, Mayeul Barbet, copilote de Philippe Boutron, va dans le même sens que Thierry Richard. "Philippe était au volant et la bombe placée dans le longeron sous le pédalier a explosé après avoir effectué 500 mètres après l'hôtel !", déclare-t-il dans des propos rapportés par L'Équipe.