Un pilote du Dakar touché par l'explosion de son véhicule : il risque une double amputation

Même si il a changé à plusieurs reprises de localisation, le Dakar reste l'une des courses automobiles les plus mythiques au monde, mais également l'une des plus dangereuses. De nombreux pilotes ont connu de gros problèmes et on a encore tous en tête l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Daniel Balavoine. Le départ de l'édition 2022 a été donné en Arabie Saoudite, du côté de Djeddah et un premier drame a malheureusement déjà eu lieu. Un homme d'affaires français de 61 ans, Philippe Boutron, connu pour être également président du club de football de l'US Orléans, a été victime d'un très grave accident alors qu'il était au volant d'un véhicule d'assistance.

Rapatrié dimanche soir, il est hospitalisé depuis lundi matin à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine) où il est plongé dans un coma artificiel afin de lui éviter de trop souffrir. Alors qu'il conduisait un camion d'assistance jeudi dernier, Philippe Boutron a été gravement blessé par une mystérieuse explosion de son véhicule. Après être sorti de son hôtel avec cinq membres de l'équipe Sodicar, l'homme d'affaires devait se rendre à des vérifications d'usage quand le drame est survenu. "Au bout de 500 m, une violente explosion a retenti et le véhicule a pris feu", indique Marie-France Estenave, une des responsables de l'écurie girondine Sodicars Racing, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Il a été gravement brûlé et déchiqueté au niveau des membres inférieurs

Si aucun autre membre présent dans le camion n'a été touché, Philippe Boutron ressort très gravement blessé. "Il ne va pas bien du tout. Il n'a pas été simplement blessé au mollet comme on l'a dit au début. Il a été gravement brûlé et déchiqueté au niveau des membres inférieurs. Nous avons très peur que les médecins soient obligés de l'amputer de ses deux jambes", expliquent ses proches à nos confrères du Parisien.

Ses proches pensent à un acte criminel

Les proches de Philippe Boutron en sont convaincus, cet accident n'est pas arrivé par hasard. "Qu'est-ce qui peut produire une explosion sous un véhicule sinon un engin explosif ? La bombe, car il faut appeler les choses par leur nom, a été placée sous le longeron, autrement dit sous une pièce placée sous le pédalier du pilote, ce qui explique pourquoi Philippe a été le seul blessé", assure Marie-France Estenave.

Pour l'heure aucune conclusion n'a été tirée, mais l'organisateur de l'évènement a décidé de renforcer la sécurité sur le Dakar, en appelant dans le même temps tous les participants à la "plus grande vigilance".