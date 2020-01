Philippe Candeloro, sa famille ravagée par le cancer : touchantes confidences

Vendredi 31 décembre 2020, TF1 diffuse le premier prime de Stars à nu. Des célébrités ont accepté de se dénuder lors d'un show au Lido, devant des milliers de personnes. Le but ? Sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. Afin de les aider, ils ont suivi des ateliers pour apprendre l'art de l'effeuillage ou pour être plus à l'aise en tenue d'Adam et Eve. Ce soir, les téléspectateurs découvriront les hommes : Olivier Delacroix, Alexandre Devoise, Bruno Guillon, Franck Sémonin, Satya Oblette, Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi dont la soeur a été touchée par un cancer.

Tous ont été touchés de près ou de loin par la maladie comme on a pu le découvrir au cours de l'émission. Philippe Candeloro notamment a fait de bouleversantes confidences à la suite d'un cours de danse. "Mon père est décédé d'un cancer de la prostate. Il avait 65 ans. Il ne s'était pas fait dépister avant. C'était il y a dix-sept, dix-huit ans. Je pense que ce n'était pas un phénomène. Aujourd'hui, quand on parle de cancer, on ne parle pas de ça comme un truc banal. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge", a confié l'ancien patineur artistique de 47 ans.

Philippe Candeloro a ensuite admis auprès de la présentatrice Alessandra Sublet qu'un autre membre de sa famille avait été victime d'un cancer : "Mon frère a eu un cancer de l'intestin il y a trois ans. Le médecin lui a dit que s'il avait des frères et soeurs de moins de 50 ans, il fallait leur dire d'aller se faire examiner. Ça fait trois ans que je le sais, mais je n'y vais pas. On connaît un peu la contrainte de l'examen."

Espérons que, grâce à Stars à nu, le candidat sautera le pas et incitera de nombreuses personnes à faire de même.