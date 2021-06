Philippe Etchebest est indéniablement une star des fourneaux. Depuis plusieurs années, il partage sa longue expérience sur M6 dans des émissions culinaires comme Cauchemar en cuisine et Top Chef. Or, le chef aurait bien pu ne jamais connaître une telle ascension. En effet, comme il le révélait en 2015 dans son autobiographie Je ne lâche rien, sortie aux éditions Michel Lafon, le complice de Michel Sarran a frôlé la mort de peu à l'âge de 16 ans.

Dans les pages de son livre, il a raconté avoir miraculeusement survécu à un accident de voiture, alors qu'il rentrait chez lui après une soirée avec deux de ses amis. "Avec mes copains, Totor et Max, nous avons eu la riche idée d'aller faire la fête à Dax une veille de 15 août et de ce qui était tradi­tion­nel­le­ment, pour le restau­rant, la plus grosse jour­née de l'année. Nous partons tous les trois après le service, arri­vons à Dax à 1 heure du matin, en profi­tons jusqu'à 4 heures, en tâchant tout de même de ne pas abuser des bières et des pasta­gas", recontextualise-t-il dans l'ouvrage.

Mais bien que le petit groupe se soit montré raisonnable niveau boisson, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le conducteur, Totor, s'est endormi au volant, loupant de ce fait un virage et finissant sa route dans un mur. "Nous ne roulions pas beau­coup plus vite que 70 km/h, mais mes deux cama­rades, à l'avant, sont restés incons­cients quelques minutes", s'est souvenu Philippe Etchebest.

De son côté, le cuisinier n'est pas totalement ressorti indemne de cet accident : "J'étais assis à l'arrière, sans être atta­ché, ma tête a heurté l'appui tête et mon genou gauche a violem­ment cogné le siège. Je suis sorti en panique, l'arcade écla­tée et inca­pable de me tenir debout". Une belle frayeur pour Philippe Etchebest qui a certainement dû se souvenir de toujours mettre sa ceinture après coup.