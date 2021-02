Philippe Etchebest "emmerdé" à cause de sa notoriété : le chef victime d'un chantage

Philippe Etchebest est l'un des chefs les plus connus en France. Mais, lors d'une interview pour Paris Match, il n'a pas caché qu'il n'appréciait pas forcément sa notoriété et a expliqué pour quelle raison.

C'est en 2011 que Philippe Etchebest a été révélé au grand public dans Cauchemar en cuisine. Son franc-parler et son énergie ont immédiatement marqué les téléspectateurs. On comprend donc pourquoi la production de l'émission l'a sollicité à plusieurs reprises malgré ses refus. S'il ne se voyait pas évoluer dans ce milieu, le chef de 54 ans s'y est rapidement fait une place. "Ça me ressemble ce projet. Je n'ai pas à crier sur tout le monde pour une fois", a-t-il déclaré.

Face à l'engouement du public, on lui propose d'être aux commandes d'Objectif Top Chef, un programme qui vise à mettre en compétition des apprentis cuisiniers. Le gagnant intègre Top Chef. Un concours culinaire dont il est le juré depuis la saison 6 (2015) aux côtés d'autres grands noms de la cuisine.

Sa popularité lui a permis d'être entendu par le gouvernement concernant la situation difficile de son secteur, à cause du coronavirus. "Je n'ai pas envie de faire de la politique, mais ça fait des années que je défends les restaurateurs à la télé. Qu'auraient-ils dit si, quand le 'cauchemar' est devenu national, je m'étais défilé ?", a poursuivi Philippe Etchebest. Après quoi, il a reconnu que sa notoriété l'a aidé : "Ça m'a servi, mais je suis souvent emmerdé."

L'époux de Dominique a évoqué l'histoire de chantage concernant le chantier de son prochain restaurant. Un procédurier voudrait lui faire payer pas moins de 130 000 euros. "J'ai toujours eu du mal avec le fait d'être reconnu, de toute façon. Ca me fatigue. Surtout pour mes proches", a-t-il conclu. Bien que la crise sanitaire soit difficile à vivre, il est bien content de pouvoir enfiler un masque et son bonnet afin d'être ni vu, ni connu à l'extérieur.

L'interview de Philippe Etchebest est à retrouver dans le magazine Paris Match du 11 février 2021.