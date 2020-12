Philippe Etchebest en guerre avec un voisin : la justice s'en mêle

Après le Quatrième Mur et La Table d'hôtes, Philippe Etchebest tente depuis plus d'un an maintenant de mettre en place un nouvel établissement rue Rode, sur la place du marché des Chartrons, à Bordeaux. Un projet ambitieux qui n'est pas du goût de tout le monde. En effet, un voisin mécontent, Christophe Chaillet, a saisi le tribunal pour faire arrêter les travaux.

La justice semble lui donner raison puisque, d'après les informations de Sud-Ouest, le permis de construire du célèbre chef lui a été suspendu. "Dans une ordonnance datée du 27 novembre, le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu le deuxième permis de construire accordé à la SCI Chartrons pour la réhabilitation de l'immeuble du 11, rue Rode. Un immeuble censé abriter, à moyen terme, le nouvel établissement du chef bordelais", apprend-t-on. L'affaire devrait certainement être traitée en 2021.

À noter qu'il avait perdu son premier permis de construire en novembre 2019 à cause du même voisin, déjà contre l'arrivée de ce nouveau restaurant à l'époque. Ce dernier estime que le projet ne respecterait pas les règles d'urbanisme du quartier. Il avait même fourni des images aériennes pour prouver que la construction de la terrasse privative sur le toit n'était pas possible. Bien que le juré de Top Chef ait fait appel, la justice ne semble toujours pas vouloir se ranger de son côté.

Philippe Etchebest est pourtant certain du potentiel de ce nouveau restaurant. Il s'agira "d'un tout nouveau concept, très différent du Quatrième Mur. Il y aura deux sortes de restauration avec deux entités bien distinctes : une populaire et une plus haut de gamme, avec pour objectif de décrocher une ou plusieurs étoiles au Michelin", expliquait-il l'année dernière. L'établissement devrait contenir en outre une épicerie, un salon de thé, une cuisine, une salle de restauration et un logement de fonction.

En plus de voir son nouveau rêve être mis entre parenthèses, le complice de Michel Sarran ne sait toujours pas vraiment dans quelles conditions il pourra reprendre ses activités de restaurateur en raison de l'épidémie de coronavirus. Selon le plan d'Emmanuel Macron, le 20 janvier prochain serait toutefois la date des réouvertures.