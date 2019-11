Philippe Etchebest : Son nouveau restaurant en danger !

Philippe Etchebest ne s'arrête plus ! Après le Quatrième Mur et La Table d'hôtes, restaurant étoilé situé sous l'Opéra de Bordeaux, le chef récemment annoncé qu'il souhaitait ouvrir une nouvelle table.

Célèbre pour sa participation à Top Chef et pour ses coups de colère légendaires dans Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest a dévoilé sur son compte Instagram le visage de celui qu'il avait choisi pour l'accompagner dans son projet de nouveau restaurant rue Rode, sur la place du marché des Chartrons, à Bordeaux. Et ce sera Camille Delcroix, vainqueur de Top Chef 2018.

Il avait d'ailleurs donné quelques petites informations sur le futur lieu. Il s'agira "d'un tout nouveau concept, très différent du Quatrième Mur. Il y aura deux sortes de restauration avec deux entités bien distinctes : une populaire et une plus haut de gamme, avec pour objectif de décrocher une ou plusieurs étoiles au Michelin." Sauf que son doux rêve pourrait ne jamais se réaliser. Comme le rapporte Sud-Ouest, les travaux du restaurant ne sont pas au goût des riverains.

Un voisin a même saisi la justice, car le projet ne respecterait pas les règles d'urbanisme du quartier. On peut presque parler de vendetta puisqu'il a même fourni des images aériennes pour prouver que la construction de la terrasse privative sur le toit n'était pas possible. Malheureusement pour Philippe Etchebest, le tribunal administratif de Bordeaux a donné raison au plaignant et a ordonné l'annulation du permis de construire !

Le projet du chef inclut la construction d'une épicerie, d'un salon de thé, d'une cuisine, d'une salle de restauration et d'un logement de fonction. Pour sa part, Philippe Etchebest a fait savoir via son compte Instagram que les travaux étaient toujours en cours.