Philippe (L'amour est dans le pré 2012) en couple : il présente sa compagne

L'amour est dans le pré a fait son retour sur M6 le 19 août 2019. Il est donc plus temps que jamais de prendre des nouvelles des anciens candidats avant de découvrir les aventures amoureuses des 13 nouveaux agriculteurs. Lundi 26 août, c'est Philippe que le public avait découvert en 2012 qui a donné des nouvelles de ses amours. Et bonne nouvelle, le vigneron est de nouveau en couple.

Sur son compte Facebook, il a annoncé avoir retrouvé le bonheur dans les bras d'une certaine Florence. Philippe a partagé une photo sur laquelle il apparaît assis. Sa compagne se trouve derrière lui et tient, tout sourire, le dossier de sa chaise. On sait que la jeune femme est plus qu'une amie, car en légende de sa publication, il a précisé se sentir aimé.

Certains commentaires laissent également peu de place au doute. Frédérique, l'épouse de Pierre de la saison 7 (2012), leur a fait savoir qu'ils étaient "trop beaux". Claire, la compagne de Jo qui a participé à la même édition, a également mis un petit message : "Ça sent bon l'amour."

On ne sait pas depuis combien de temps Philippe et Claire sont en couple. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont récemment fêté leurs deux ans d'amitié sur Facebook. Pourvu que cela dure !

Pour rappel, Philippe avait partagé son aventure L'amour est dans le pré avec Isabelle et Pascaline. Très vite, il s'était rendu compte que cela resterait amical avec la première. En revanche, il pensait pouvoir construire un bel avenir avec la seconde. Il a toutefois eu des doutes quant à sa sincérité et a donc fini l'aventure seul. L'année suivante, on apprenait qu'il était en couple avec une certaine Laura.