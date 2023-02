Philippe Lacheau : Son énorme "mytho" sur un célèbre animateur, qui l'a mis dans une situation très inconfortable

J'ouvre la porte et là...

"Tout le monde arrive, on avait fait deux tables, il y avait plein de monde et tout. Et il manque que Mouloud. Ça sonne, je dis : 'ah bah il arrive!'. J'ouvre la porte et là, en fait, je me suis trompé de Mouloud... J'avais envoyé le message à un gars avec qui j'étais au collège et que j'avais jamais revu de ma life", s'est souvenu l'acteur et humoriste de 42 ans, de quoi faire rire ses camarades sur le plateau. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là, car, histoire de ne pas décevoir son convive, il a commencé à "mytho" en lui faisait croire qu'il n'y avait aucune erreur.

Il s'est alors retrouvé dans une situation très inconfortable, d'autant plus que ses invités se sont immédiatement rendus compte qu'il ne s'agissait pas de Mouloud Achour. Il a finalement conclu son histoire avec la cerise sur le gâteau, en révélant qu'il avait été éliminé du tournoi par ce fameux Mouloud, qui n'était donc pas la personne attendue à la table de poker ce soir-là.