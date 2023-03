Philips : cuisine, craquez pour notre sélection de produits électroménagers indispensables !

La friteuse sans huile Airfryer Essential, Philips

Investir dans une friteuse sans huile détient de nombreux avantages ! À commencer par la sécurité, les éclaboussures d'huile bouillante ne pourront plus jamais arriver. L'extérieur de ce type d'appareil reste froid et ne nécessite très peu d'huile, voir pas du tout, pour cuire vos aliments.

Un des autres avantages se trouve dans la polyvalence de l'appareil. En effet, vous pourrez, en plus de faire frire vos aliments, les faire cuire et les maintenir au chaud. Vous pourrez cuire vos frites mais également une multitude d'autres aliments !

La friteuse Airfryer Philips vous accompagnera quotidiennement et vous apportera une alternative saine pour profiter de vos plats préférés sans culpabiliser. Vous n'aurez plus besoin d'ajouter de matière grasse pour obtenir des mets gourmands et savoureux !

La technologie RapidAir vous permet d'obtenir des frites parfaitement cuites avec une cuisson homogène. De plus, l'application NutriU vous propose des recettes faciles et rapides à réaliser, saines et faites maison ! Que demander de plus ?

En optant pour une friteuse à air chaud, vous réduirez votre empreinte écologique. Vous consommerez jusqu'à 60% d'électricité en moins que si vous aviez utilisé votre four traditionnel pour cuire vos aliments. Toutes les pièces de votre friteuse sont amovibles et peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Achetez dès maintenant votre friteuse à air chaud Airfryer Philips, à 141,99€ sur Amazon !