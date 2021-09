Pholien (Koh-Lanta) en couple : photos avec sa superbe compagne, sportive comme lui !

Tant d'instants intimes... Un vrai bonheur pour l'apprenti Robinson qui avait déjà participé à la saison annulée de Koh-Lanta en 2019. En effet, après son élimination de Koh-Lanta, l'île des héros, Pholien avait expliqué à Purepeople.com que pour lui, "l'enfer c'est les autres". "Vivre 24h/24h avec gens qu'on ne connaît pas qui ne sont pas forcément sincères. Ça fait un savoureux mélange d'émotions qui fait que ça fatigue énormément. Le plus dur, c'est ça, tout cet aspect émotionnel, avait-il avoué. De faire confiance à quelqu'un alors qu'en fait, on n'a aucune certitude sur ses intentions." Comme quoi, ce n'est pas l'endroit qui compte mais une compagnie de qualité... Et de ce côté-là, Pholien est visiblement bien servi !