PHOTO - Laura Felpin minuscule ! Elle prend la pose avec deux célèbres frères sportifs, le contraste est saisissant

C'est le genre de casting dont la plupart des films français rêverait et que Philippe Lacheau a réussi à réunir pour une émission assez exceptionnelle sur Prime Video. Dans la troisième saison de LOL : qui rit, sort !, on retrouve notamment Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos, Jonathan Cohen ou encore Géraldine Nakache. Une distribution digne des meilleures productions cinématographiques et au milieu de ses stars confirmées, on retrouve également quelques jeunes talents qui ne demandent qu'à exploser, à l'image de Laura Felpin.

La jeune humoriste de 33 ans, originaire de Mulhouse (Haut-Rhin), a été l'une des révélations de cette dernière saison de l'émission où le but est de ne rire sous aucun prétexte. Avec notamment un sketch où elle a fait venir le célèbre Georges-Alain Jones de la Star Academy, la jolie brune pétillante a su conquérir le coeur des téléspectateurs. Très suivie sur Instagram, où elle peut compter sur une communauté de près de 590 000 abonnés, Laura Felpin est actuellement en pleine tournée avec son spectacle, Ça passe et elle attire de grosses stars.

Pour la représentation du jeudi 30 mars, deux frères très célèbres étaient dans la salle pour admirer la jeune humoriste. Comme il l'a montré sur son compte Instagram, Nikola Karabatic était accompagné de son frère, Luka et de sa compagne Géraldine Pillet pour assister au spectacle. Après le show, ils ont eu la chance de féliciter Laura Felpin directement dans sa loge et ils ont pu prendre une photo ensemble. Tous les deux handballeurs de haut niveau, Nikola et Luka font respectivement 1,96 m et 2,03 m, soit bien plus que la petite brune, comme on peut le voir sur la photo (qui est à retrouver dans le diaporama).

Nous sommes petits mes amis... nous ne sommes rien face à l'immensité... à méditer...

Un contraste saisissant, même pour cette dernière, qui n'a pas hésité à utiliser l'humour lorsqu'elle a vu la photo partagée par Nikola Karabatic. "Et je vous laisse avec cette photo, afin de réfléchir à votre position dans le monde, nous sommes petits mes amis... nous ne sommes rien face à l'immensité... à méditer...", écrit plein d'humour Laura Felpin.

Une belle rencontre et malgré une différence de tailles entre eux, les frères Karabatic et l'humoriste qui monte se sont offerts un beau moment !