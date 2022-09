Georges-Alain (Star Academy) a bien changé : sa nouvelle apparence physique séduit !

En 2002, TF1 lançait la saison 2 de la Star Academy. Au casting, les fans du programme faisaient alors la connaissance de Georges-Alain Jones. À l'époque, le candidat aujourd'hui âgé de 46 ans s'est vu éliminer aux portes de la finale face à Houcine. Vingt ans ont passé depuis cette expérience et Georges-Alain a fait son petit bout de chemin mais une chose n'as pas changé : son amour pour la musique.

Son compte Instagram est d'ailleurs dédié à ses créations et compositions. Mais ces derniers temps, c'est surtout son apparence physique qui semble faire réagir. Et pour cause, Georges-Alain a bien changé ! Exit sa chevelure très brune, l'ancien ténébreux adopte aujourd'hui fièrement des cheveux poivre et sel. Ce qui n'est pas pour déplaire à ses fans de toujours. "Trop top de te retrouver", "T'es beau mec !", "Trop contente pour toi ! Ça fait plaisir de te voir sourire comme ça", "Et c'est vrai que t'es encore plus beau", ont commenté certains internautes sous ses publications, bien ravis d'avoir de ses nouvelles.