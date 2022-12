Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) soulagés : cette difficile séparation qui aurait pu anéantir leur famille

Reconnaissante d'être si bien entourée, Fred a néanmoins eu une pensée pour les gens qui passent Noël seuls. Pour elle, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de laisser de côté le quotidien angoissant et les soucis de santé de ses parents. "Vous êtes tous les deux encore là mes parents chéris (...) Nous sommes une famille, ce qui signifie que pour cette fin d'année, on laisse les contrariétés, les maladies, les incertitudes et on regarde émerveillés, avec nos yeux d'enfants le sapin et les lumières. On goûte au chapon et aux escargots, on attend la buche, on met le petit Jésus dans la crèche et on attend de déballer tous ces paquets étranges et tant convoités", a-t-elle continué.

Enfin, la mère de famille a tenu à adresser un hommage à ses beaux-parents, tous les deux décédés. "On fait une prière pour nos chers disparus de Pierre, Mamie Béa et Papi Jacques qui auraient été si heureux à cette table avec nous. On célèbre la vie, et on espère que dans un an on recommencera... Joyeux Noël à tous !", a-t-elle conclu avec émotion.