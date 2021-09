Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) très énervés : ils répondent à de lourdes accusations

On ne présente plus Pierre et Frédérique. Les fans de L'amour est dans le pré savent qu'ils ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre en 2012 lors du tournage du programme. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés et ont même formé une famille avec la naissance de leur fils Gabriel (8 ans). Frédérique s'est par ailleurs très bien adaptée au style de vie de son agriculteur, travaillant à ses côtés pour vendre leurs produits et en lançant leur maison d'hôtes. Bref, tout roule pour les amoureux. Seule ombre au tableau : certaines critiques dont ils font l'objet de temps à autres.

Invités du podcast de Télé Loisirs, Parents d'abord, Pierre et Fred ont reconnu subir le côté néfaste de leur notoriété lorsque celle-ci impacte favorablement leur carrière professionnelle. "La critique que l'on reçoit, ce n'est pas de mettre en avant notre vie privée, c'est de dire 'Ils font du business'. Ce que je rappelle toujours, c'est que l'on était d'abord des producteurs fermiers qui faisaient de la vente directe. On ne va pas se cacher : n'importe qui qui ouvre un parasol avec une table sur un marché attend que le chaland s'arrête. Quand on est connus et que les gens nous reconnaissent, ça permet de proposer à beaucoup plus de personnes nos produits qui sont déjà existants", s'est défendue Frédérique.

Si la maman de Gabriel a au départ été touchée par certaines remarques désobligeantes de la part d'internautes comme de la part de clients, elle explique n'avoir désormais aucun mal à répliquer, contrairement à Pierre, un peu plus sur la réserve. "Par contre l'argument qui va être facile, et au début ça me blessait, comme on a le verbe facile, c'est de dire : 'Eux, ils sont connus, ils ont la grosse tête'. C'est presque comme si les gens avaient une légitimité de vous dire qu'il faut que vous vous taisiez car vous êtes connus. Moi, je les remets en place. En général, Pierre se cache sous la table ou sous le stand mais il est plutôt d'accord avec moi (rires). Il me laisse y aller et dit : 'J'envoie le pitbull !'", a-t-elle raconté.