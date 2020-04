Pierre-Jean Chalençon ex de la cousine de Camilla Parker Bowles : révélations

Contacté par Télé Loisirs, Pierre-Jean Chalençon s'est confié sur cette folle liaison. "C'était en 1999, j'avais une trentaine d'année. J'étais parti plusieurs mois en Australie pour monter une exposition sur Napoléon. J'avais rencontré plein de monde, et notamment beaucoup de personnes des hautes sphères. A la télévision, j'avais dit que j'avais une chevalière en diamant et que je l'offrirais à ma fiancée. Il faut dire que j'étais beaucoup plus porté sur les femmes à l'époque (rires). Le lendemain, j'ai vu arriver deux cent nanas, dont une très belle femme. C'était une petite cousine de Camilla Parker Bowles", a-t-il révélé quand on l'a questionné sur le contexte de leur rencontre. Il a ensuite révélé qu'ils sont "restés plusieurs mois ensemble". "En cette période difficile, c'est amusant de se remémorer ce type de souvenirs et c'est pour ça que j'ai voulu le partager sur Twitter. On a tous besoin de parler d'autres choses que du coronavirus. Il faut évoquer des choses légères en ce moment", a-t-il conclu.

Aujourd'hui, et depuis vingt ans, Pierre-Jean Chalençon partage la vie d'un homme marié. "Je ne vois pas d'avenir. C'est bouché ! C'est le brouillard ! C'est la Manche ! Non, il n'y a pas d'avenir, c'est pour ça que j'essaie de m'en séparer... Enfin, quand on aime une personne, on l'aime jusqu'à la fin de sa vie, même au-delà. C'est ce que je pense, mais bon, je vais essayer de voir autre chose. De me convertir à d'autres prairies, à d'autres verdures", avait-il notamment confié à Purepeople début mars, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Appelez-moi l'Empereur (aux éditions Harper Collins).