Pierre-Jean Chalençon en deuil : il annonce la mort de son père

Le sympathique et loufoque collectionneur Pierre-Jean Chalençon, spécialisé dans les objets liés à Napoléon Bonaparte, est en deuil : il a perdu son père, Gérard Chalençon, et a partagé sa peine avec ses followers, dans une publication postée sur Twitter.

Celui qui a vu sa notoriété exploser grâce à sa participation dans la très populaire émission Affaire conclue - sur France 2, présentée par Sophie Davant - a annoncé la mort de son papa à ses presque 5000 abonnés. "C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la disparition de mon papa... Gérard Chalençon... Il a été un brillant journaliste... Salut papa, je t'aime... papa... Ton titi...", a-t-il écrit en mentionnant les comptes de France Info et du Figaro, en légende d'une photo en noir et blanc de son défunt père.

Sur son compte Instagram, Pierre-Jean Chalençon a posté la même photo mais avec un message donnant quelques informations supplémentaires sur le décès de son papa et l'état de leurs relations. "Mon papa Gérard Chalençon a fait le grand voyage cette nuit [celle du jeudi 26 au vendredi 27 mars 2020, NDLR]... Merci pour tout ce que tu m'a appris... Même si nos chemins se sont éloignés.. Je t'aimerai toujours et je serai à jamais ton titi... Je t'aime papa...", a-t-il déclaré, recevant des centaines de messages de soutien. D'ailleurs, son camarade d'Affaire conclue Stephane Vanhandenhoven lui a adressé quelques mots. "Je pense fort à toi... mes plus sincères condoléances à ta charmantissime maman et à toi bien sûr...", a-t-il écrit.

Le collectionneur de 49 ans, propriétaire du très chic et onéreux Palais Vivienne à Paris, n'a toutefois pas donné d'autres détails sur les causes de la mort de son père. Nul doute que Pierre-Jean Chalençon doit actuellement être une épaule réconfortante pour sa maman, qu'il montrait récemment sur Instagram, souriante à ses côtés.

Toutes nos condoléances.