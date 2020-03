Pierre-Jean Chalençon méconnaissable : drôles images de son ancien look

Depuis quelques années maintenant, Pierre-Jean Chalençon est devenu un incontournable du PAF. Ce féru de Napoléon et collectionneur hors-pair a notamment vu sa notoriété monter en flèche en rejoignant les équipes d'Affaire conclue (France 2). Personnage original et haut en couleur, le célèbre acheteur est également connu pour sa coupe de cheveux atypique. En effet, Pierre-Jean Chalençon est facilement reconnaissable grâce à ses long cheveux bouclés qui auraient très bien pu être tendance à l'époque de Louis XVI. Avec ce look, le complice de Sophie Davant est également régulièrement comparé à Michel Polnareff, lequel a craqué pour le même style capillaire.

Et pourtant, Pierre-Jean Chalençon n'a pas toujours été ainsi. Sur le plateau de Je t'aime etc. jeudi 5 mars 2020, le chroniqueur de Daphné Bürki, Stan Gusman, s'est amusé à faire le point sur ses coupes de cheveux au fil des années. L'occasion de découvrir des images d'archives sur lesquelles le principal intéressé était tout simplement méconnaissable. Oubliées les petites bouclettes et le côté excentrique que lui apportent aujourd'hui ses cheveux longs, et place au carré très court sans aucune mèche de travers. A l'époque, Pierre-Jean Chalençon présentait sur FR3 une exposition consacrée, sans grande surprise à Napoléon, à Washington.

A la suite de ce drôle de retour en arrière, Daphné Bürki lui a fait savoir qu'elle préférait largement son look à présent, "beaucoup plus rock'n'roll" d'après elle. Ce qui a poussé Pierre-Jean Chalençon à expliquer les origines de sa coiffure devenue si célèbre. "C'est venu vraiment par hasard. Un jour j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town, et je me suis dit que je n'irai pas chez le coiffeur pendant un an. Et je n'y suis pas retourné en fait pendant dix ans." Seule la chanteuse Régine aurait réussi à lui faire couper quelques pointes il y a deux ans. "Je n'y suis pas retourné depuis", a-t-il conclu.