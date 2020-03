Pierre-Jean Chalençon flingue DALS : "Merci de m'avoir évité ce cauchemar" EXCLU

À 49 ans, Pierre-Jean Chalençon publie aujourd'hui sa première autobiographie. Il faut dire que le facétieux acheteur d'Affaire conclue (France 2) a des choses à raconter. Son enfance difficile marquée par le divorce de ses parents, cette leucémie qu'il a combattue avec tant de panache, sa passion pour Napoléon et les objets d'Histoire... le collectionneur se résume et c'est pour faire la promotion de cet ouvrage qu'il s'est livré à Purepeople.

Pierre-Jean Chalençon s'est prêté au jeu de l'interview VNR, où il s'est livré avec franchise sur toutes ces choses qui pourraient le mettre en pétard. À commencer par sa participation désormais impossible à Danse avec les stars (TF1). "Ah non, ça ne m'énerve absolument pas de ne pas participer à Danse avec les stars. Je viens d'apprendre qu'ils continuent la saison, ils veulent vraiment descendre à moins de 1 million de téléspectateurs, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent", a-t-il estimé.

"Après Clara Morgane, ils vont prendre Rocco Siffredi, non ?"

Pierre-Jean Chalençon en profite également pour défendre l'émission qui l'a fait connaître du grand public, Affaire conclue, que trop de gens prennent pour une émission de "chômeurs" ou de "retraités". "Ça m'énerve beaucoup, parce que ce n'est pas vrai. Affaire conclue est une émission du Service public pour vraiment tout le monde, pour les enfants, les adolescents. C'est de 5 à 93 ans, à 99 ans. Et quand je vois le nombre de gens de différentes couches sociales, de différentes visions politiques qui regardent l'émission, alors là, franchement, c'est l'émission la plus fédératrice qui existe depuis bien longtemps sur le Service public et même à la télévision française", poursuit-il. Une interview à retrouver dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Appelez-moi l'Empereur ! (Ed. Harper Collins), autobiographie de Pierre-Jean Chalençon, est parue le 4 mars 2020.

