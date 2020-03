Pierre-Jean Chalençon amoureux d'un homme marié : "J'essaie de m'en séparer"

Il fait rire chaque jour des centaines de milliers de personnes, fans de sa personnalité singulière mise à l'honneur dans Affaire conclue (France 2). Mais derrière ces larges bijoux et ce fort caractère se trouve un petit coeur d'artichaut. En interview chez Purepeople.com pour évoquer sa première autobiographie, Appelez-moi l'Empereur (Ed. Harper Collins), Pierre-Jean Chalençon s'est confié sur ses histoires d'amour.

À commencer par l'une des plus belles de sa vie, celle qu'il partage depuis vingt ans avec un homme marié. "Je ne vois pas d'avenir. C'est bouché ! C'est le brouillard ! C'est la Manche ! Non, il n'y a pas d'avenir, c'est pour ça que j'essaie de m'en séparer... Enfin, quand on aime une personne, on l'aime jusqu'à la fin de sa vie, même au-delà. C'est ce que je pense, mais bon, je vais essayer de voir autre chose. De me convertir à d'autres prairies, à d'autres verdures", confie Pierre-Jean Chalençon à notre micro.

"Pourquoi s'arrêter à une personne ?"

Dans son livre, le collectionneur dit écrit même : "Il a sa femme et moi j'ai la mienne."Pierre-Jean Chalençon l'avoue, il ne doit pas fidélité à ce mystérieux homme marié. "Il a sa femme et moi... j'ai mes maris. Autant s'amuser un peu ! Pourquoi s'arrêter à une personne ? C'est un peu con", sourit-il.

je ne me vois pas à pouponner, à donner des biberons... non. Vous savez, La vie sentimentale de Pierre-Jean Chalençon est bien singulière, lui qui a failli avoir un enfant à 19 ans, avec une femme qui avait quinze ans de plus que lui et dont il était amoureux. Aujourd'hui, il assure ne pas avoir envie de donner la vie. "C'était plus par accident, ça m'aurait intéressé, ce côté filiation, passage de relais, etc. Là, aujourd'hui, j'ai 49 ans, vraiment,non. Vous savez, c'est un peu comme Danse avec les stars , on m'a proposé une fois et ce sera pas deux, quoi. Et les enfants, c'est pareil !", martèle-t-il.

L'autobiographie Appelez-moi l'Empereur ! (Ed. Harper Collins) de Pierre-Jean Chalençon est parue le 4 mars 2020.

