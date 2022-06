Pierre (L'amour est dans le pré) abattu : l'agriculteur face à un terrible désastre

Après que la France a connu des journées très chaudes avec des températures record, le pays est aujourd'hui confronté à de violentes intempéries. La région du Gers a particulièrement été placée en vigilance orange au cours du week-end, et à juste raison car un orage de grosse grêle a frappé dès vendredi et même samedi. Les ex-candidats de L'amour est dans le pré Pierre et Fred n'ont malheureusement pas échappé au phénomène, eux qui possèdent un domaine viticole.

En story Instagram, le couple a partagé des images saisissantes de son exploitation touchée. "C'est l'apocalypse dans le Gers !", se sont-ils désolés depuis leur voiture, expliquant qu'il y avait "des grêlons comme des oeufs dans le Bas Armagnac". "La vigne ne peut gagner la partie", s'est résolu Pierre qui a fini par sortir de son véhicule pour regagner son domicile. Après quoi il s'est dévoilé totalement trempé et même blessé. L'agriculteur s'est en effet retrouvé avec le tibia en sang. "Lui non plus n'a pas été épargné !!!", a commenté sa femme Frédérique. Pour ne rien arranger, "une belle coupure d'électricité" les a empêchés de préparer le dîner de leur maison d'hôtes.

"Il y a des jours comme ça... Nous, on a toujours la patate. Mais, là franchement... voilà", a-t-il déclaré, abattu. Et d'ajouter au sujet de ses confrères agriculteurs : "Il y a des jours, je comprends qu'il y en ait qui passent à autre chose". D'autant plus que, le samedi matin, les choses n'allaient pas mieux. Bien au contraire, dès l'aube, Pierre s'est rendu sur une partie de son exploitation située à quinze kilomètres de chez lui et le constat fut des plus démoralisants. "C'est terrible, il n'y a plus rien", a-t-il déclaré face aux dégâts des orages. Et en effet, ses plantations du mois d'avril "n'ont pas survécu à ce déferlement du ciel".

Pierre reste malgré tout optimiste. À travers une vidéo, après avoir fait le tour des impacts sur son terrain, il a assuré être prêt à se remettre au travail. "Gardons le moral, la passion est là, le courage va revenir et on va enfiler les bottes, et se retrousser les manches".