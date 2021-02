Pierre Lescure guéri de la Covid-19 et de retour dans C à vous : il a eu "la pétoche"

Cela faisait près d'un mois que Pierre Lescure était absent de l'émission quotidienne C à vous sur France 5. Face aux interrogations des internautes, le président du Festival de Cannes avait été forcé d'admettre qu'il avait été touché par la Covid-19. Lundi 8 février 2021, il a enfin pu reprendre son rôle de chroniqueur dans le programme d'actualité d'Anne-Elisabeth Lemoine.

"On est heureux, heureux de vous retrouver, on s'est langui de vous", s'est-elle d'ailleurs réjouie en début de soirée au moment d'accueillir Pierre Lescure. L'ex de Catherine Deneuve en a alors profité pour raconter son expérience avec la maladie qui secoue le monde entier. "Je me suis langui aussi, je n'ai pas fait que ça. J'ai eu un Covid moyen, comme il y avait des gens qui s'étonnaient de ne plus me voir, je l'avais dit sur les réseaux sociaux. Donc je m'en tire bien", a-t-il rassuré. Pourtant, Pierre Lescure n'a pas toujours fait preuve d'un grand optimisme lorsqu'il était malade, notamment en raison de son âge avancé. "Mais en même temps, à mon âge on a la pétoche, j'ai 75 ans, donc on se dit : 'Pourvu que ça ne bascule pas'", a-t-il ajouté.

Heureusement, comme il le souligne, l'ancien patron de Canal+ a été "bien traité" par des médecins et un personnel soignant qu'il n'a pas manqué de saluer. "J'ai été frappé par l'humilité du personnel de santé et par les experts qui reconnaissaient ne connaître que 30% de ce virus et en apprendre tous les jours même s'ils accompagnent de mieux en mieux les cas graves et les cas comme moi". Dans la foulée, Pierre Lescure a également tenu à adresser un petit mot à ceux qui le suivent et qui ont pensé à lui ces dernières semaines. "Tous les messages de celles et ceux qui nous regardent m'ont vachement touché et ça fait plaisir quand on a un peu la pétoche de se dire qu'il y a des gens qui ont envie que vous reveniez", a-t-il reconnu ému.

Enfin, si Pierre Lescure a eu la malchance d'attraper le virus sans savoir ni où ni par qui, le reste de l'équipe de C à vous n'a quant à elle jamais été inquiétée. "Mine de rien, depuis mars 2020, je trouve que sur cette émission et dans cette production, on est quand même vachement bien organisés et extrêmement précautionneux", a-t-il conclu.